Китай и ЕС търсят „правилната посока“ в отношенията си

Отношенията между Китай и Европейския съюз отново се оказаха в центъра на вниманието по време на срещата за Източноазиатско сътрудничество в Малайзия. Китайският премиер Ли Цян и председателят на Европейския съвет Антонио Коща обсъдиха бъдещето на двустранните връзки на фона на напрежение в търговията и различия по геополитически теми.

Призив за стабилни отношения

Премиерът Ли Цян подчерта, че отношенията между Китай и ЕС се намират „на кръстопът между възможности и предизвикателства“, и призова двете страни да поддържат връзките си в „правилната посока“. По думите му Пекин е готов да продължи прилагането на постигнатия консенсус и да работи за разширяване на взаимното доверие и икономическото сътрудничество.

Китайската държавна агенция „Синхуа“ определи разговора като конструктивен, подчертавайки намерението на Ли Цян за „по-активен диалог“ с Брюксел в областта на технологиите, инвестициите и климата.

Европейски притеснения и геополитически акценти

От своя страна Антонио Коща заяви, че е изразил силна загриженост относно разширяването на китайския контрол върху износа на критични суровини. Той призова за възстановяване на „плавни, надеждни и предвидими“ вериги за доставки, които да гарантират стабилност за европейските производители. Според Ройтерс Коща е повдигнал и темата за войната в Украйна, като е поискал от Пекин по-активна роля за прекратяване на конфликта.

Срещата показа, че макар диалогът между ЕС и Китай да продължава, разделящите ги въпроси остават дълбоки и ще изискват дипломатическо търпение и стратегически баланс.

