Голямо разкритие от Тръмп! Посочи новото тайно оръжие на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили са използвали ново тайно нефатално оръжие по време на операцията в Каракас. В интервю за „Ню Йорк пост“ той твърди, че технологията е парализирала отбранителните системи около Николас Мадуро. По думите му именно това е позволило успешното провеждане на акцията.

Тръмп разкри, че нарича мистериозното оръжие The Discombobulator - термин от военния жаргон за устройство, което временно дезориентира и обезврежда противника, без да причинява фатални последици. В разговор в Овалния кабинет президентът подчерта, че не му е позволено да влиза в технически подробности, но потвърди, че оръжието е било използвано при американската операция в Каракас на 3 януари.

„The Discombobulator. Не ми е позволено да говоря за него. Много бих искал“, заяви Тръмп, преди да добави, че системата е направила „вражеското оборудване нефункционално“. По думите му защитниците на режима са разполагали с руски и китайски ракети, но не са успели да изстрелят нито една. „Ние влязохме, те натискаха бутони, но нищо не работеше. Бяха напълно подготвени за нас“, каза президентът.

Коментарите му дойдоха на фона на информации, че администрацията на Джо Байдън е закупила импулсно енергийно оръжие, за което се предполага, че е сходно с технологията, свързвана с т.нар. „Хавански синдром“. Въпреки че официално потвърждение за вида на използваното средство няма, разкази от мястото на събитията във Венецуела подсказват за необичайни ефекти върху охраната на Мадуро.

Според свидетелства въоръжени мъже от охраната са били внезапно обезвредени, като някои са паднали на колене, кървящи от носа, а други са повръщали кръв. Един от членовете на охраната разказва, че радарните системи са се изключили едновременно и без обяснение. „Следващото, което видяхме, бяха дронове - много дронове, летящи над позициите ни. Не знаехме как да реагираме“, твърди той.

По думите му малко по-късно над района са се появили хеликоптери, превозващи около 20 американски войници. Тогава, според свидетелството, устройството е било насочено директно към защитниците на режима. „Беше като много интензивна звукова вълна. Изведнъж почувствах, че главата ми експлодира отвътре. Всички започнахме да кървим от носа. Паднахме на земята, неспособни да се движим“, казва той.

Официалните американски власти не са предоставили допълнителни детайли за технологията, а Белият дом не е потвърдил независимо описанията на свидетелите. Въпреки това изявленията на Тръмп подхраниха спекулации, че САЩ разполагат с нов тип нефатално оръжие, способно да парализира противникови системи и човешки ресурси без директен огън.

