Голям скандал на Палмова неделя. Намесиха се папата, премиер и президент

Израелската полиция "за първи път от векове" не позволи на латинския патриарх на Йерусалим и на настоятеля на църквата "Възкресение Христово" да влязат в храма за служба за днешната католическа Палмова неделя (Цветница, Вход Господен в Йерусалим), съобщи Йерусалимската латинска патриаршия, цитирана от АФП.

"Двамата бяха задържани... и бяха принудени да се върнат", пише в съвместно изявление на Йерусалимската латинска патриаршия и на Кустодията на Светата земя.

"В резултат на това за първи път от векове на църковните лидери не бе позволено да водят службата за Палмова неделя в църквата "Възкресение Христово", се добавя в текста.

Израелските власти затвориха всички свещени обекти в Стария град в Йерусалим, като посочиха, че тази мярка се налага от съображения за сигурност, тяхната конфигурацията не позволява бърз достъп на спасителни екипи в случай на атака.

Случаят предизвика реакции сред християнската общност, като духовници и вярващи изразиха недоволство от прекъсването на богослужението в ден с толкова важно значение.

Италианският премиер Джорджа Мелони осъди като "обида към вярващите" действията на израелската полиция, предаде Франс прес. Мелони заяви, че това "представлява обида не само към вярващите, но и към всяка общност, която признава религиозната свобода".

Израелският посланик в Италия е извикан за обяснения от италианския външен министър Антонио Таяни.

Ватиканът изрази загриженост и подчерта необходимостта всички религиозни празници да се провеждат без препятствия. Говорителят на папата призова за диалог с израелските власти, за да се гарантира свободата на поклонниците.

"Осъждам това решение на израелската полиция, което се допълва към обезпокояващото умножаване на нарушенията на статута на Светите земи на Йерусалим", написа и президентът на Франция Еманюел Макрон Макрон в "Екс".

