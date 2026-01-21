Ердоган даде послание за Сирия

На 21 януари 2026 г. президентът на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган направи обширно изявление по темата за Сирия, в което акцентира върху положението на кюрдите в страната, политиката на Анкара през годините и визията си за бъдещето на региона. В изказването си той подчерта необходимостта от единство, солидарност и съвместни усилия срещу тероризма, както и ролята на Турция в защитата на правата на сирийските кюрди.

Ето целият текст на изявлението:

„Кюрдите в Сирия са наши истински братя и сестри.

Ние, като техни братя, най-добре знаем на какъв натиск бяха подложени кюрдските ни братя в Сирия при предишния тираничен режим.

Съществуването им не беше признато.

Те не бяха приемани за граждани.

Дори не им се издаваха лични документи.

Не им беше позволено да говорят на майчиния си език, нито да съхраняват своята култура и традиции.

Докато този ваш брат беше министър-председател, във всички разговори, които водих от 2008 г. насам, изразявах тези несправедливости.

Настойчиво поставяхме на дневен ред правата на нашите кюрдски братя в Сирия и при всяка възможност подчертавахме, че на кюрдите трябва да бъдат предоставени основните им права.

Докато никой дори не смееше да изрече тези неща, докато никой не говореше за правата на кюрдите в Сирия, ние открито ги заявявахме пред нашите събеседници.

Направихме много повече, отколкото се вижда и отколкото е известно.

Във всички срещи, проведени преди окончателното скъсване на отношенията със стария режим, правата на нашите сирийски кюрдски братя винаги оставаха на първо място в нашия дневен ред.

Тоест, ние никога не сме гледали на този въпрос от гледна точка на интереса, а винаги през хуманна призма, от ъгъла на братството.

Сега, ако желаете, нека хвърлим един поглед върху равносметката както на нас, така и на опозицията по отношение на Сирия.

От клането в Халабджа до нападенията в Айн ал-Араб, в най-трудните моменти ние застанахме до нашите кюрдски братя.

Не дай Боже, ако подобна ситуация се повтори, без никакво колебание отново ще заемем същата позиция, отново ще се притечем на помощ, отново ще прегърнем нашите братя.

Това вече всички трябва да го видят, разберат и приемат:

Основното не е разделението, а единението.

Основното не е разпадането, а прегръдката с обич.

Основното не е разчленяването на малки държавици, а обединяването и създаването на обща сила.

Турци, кюрди и араби, както в историята, така и днес, ще се обединят, ще бъдат едно сърце, ще гледат в една посока и заедно ще решат проблемите на нашия регион.

В този процес убийците от ДАЕШ, наред със сирийската опозиция, взеха на прицел и нашите кюрдски братя и ги избиваха.

Вчера проведохме продуктивен телефонен разговор с американския президент, г-н Тръмп, в който обсъдихме тези въпроси.

С него се консултирахме по много критични теми, включително съвместната борба срещу ДАЕШ, които ще допринесат за сигурността на Сирия.“

