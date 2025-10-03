ЕК с ключов ход за жилищата

Достъпът до жилища се превръща в сериозен проблем за Европа.

ЕК е започнала работа по план за достъпни жилища. За целта в следващите 2 години ще бъдат отделени 10 милиарда евро, които да бъдат вложени в 1,5 милиона достъпни социални жилища.

При нас "социални жилища има изцяло негативна конотация", отчита евродепутатът Елена Йончева. По думите ѝ, макар в България 85% от домакинствата да разполагат със собствен дом, младите хора все по-трудно си позволяват жилища, а за последното десетилетие имотите у нас са поскъпнали със 100%.

Йончева подчертава, че трябва да има държавна политика, която да позволи достъпът до жилища на младите хора да не е проблем, а право.

"Една от мерките е активното участие на общината в изграждането на такива жилища. В България имаме сред най-ниските проценти в ЕС в участието на публичния сектор в създаването на такива достъпни жилища."

До края на годината МРРБ се готви да стартира втория етап от националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Очаква се 1038 жилищни сгради да бъдат санирани по ПВУ, уточнява регионалният министър Иван Иванов.

