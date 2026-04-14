Джей Ди Ванс се изказа за Мадяр и папата

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви днес, че е "натъжен" от поражението на унгарския премиер Виктор Орбан на изборите, като същевременно подчерта, че САЩ са готови да работят с неговия приемник, консерватора Петер Мадяр, предаде Франс прес.

"Натъжава ме, че той загуби, но съм сигурен, че ще работим много добре със следващия унгарски министър-председател“, каза Ванс в интервю за телевизия "Фокс нюз".

"Знаехме много добре, че има голяма вероятност Виктор да загуби тези избори", добави той няколко дни след като посети лично Будапеща, за да изрази подкрепата на САЩ към Орбан.

Ватиканът трябва да "се придържа към моралните въпроси", казва още Ванс, след като папа Лъв XIV заяви, че не се "страхува" от американското правителство.

"Да, мисля, че в някои случаи би било по-добре Ватиканът да се придържа към моралните въпроси и да остави на президента на САЩ да се заеме с определянето на американската политика“, посочи Ванс в интервюто.

