Две жертви след украинска атака по ключова руска област

Украински дронове са атакували енергийни обекти в руската Самарска област, при което са загинали двама души в град Сизран, съобщи тази сутрин местният губернатор, цитиран от Ройтерс.

По думите на Вячеслав Фьодоришев атаката е била частично неутрализирана от силите за противовъздушна отбрана, но въпреки това има и двама ранени, които са настанени в болница и получават медицинска помощ, уточни той в държавния месинджър Макс.

