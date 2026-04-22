Драма около смъртта на Марадона - обвинения, гняв и разкрития

Съдебното дело около смъртта на легендата Диего Марадона се превърна в сцена на остри сблъсъци и емоционални изблици. Една от дъщерите му - Джанина - атакува публично неврохирурга Леополдо Луке по време на заседание в Аржентина.

Делото срещу медицинския екип отново разпали страстите около последните дни на футболната икона. Атмосферата в съдебната зала беше напрегната, а обвиненията тежки.

В съда в Сан Исидро Джанина свидетелства по делото срещу седем медицински специалисти, обвинени в небрежност. Тя не скри възмущението си от позицията на Луке.

„Чух по телевизията, че той е казал, че не е негов лекар, и ме ядосва много, че не поема отговорност“, заяви тя.

Процесът започва отново, след като предишното дело беше прекратено заради скандал около съдебен магистрат. Сега Луке и още шестима медици са изправени пред нови обвинения, свързани с грижите за Марадона в последните седмици от живота му.

Според прокуратурата медицинският екип не е осигурил адекватно лечение по време на домашното възстановяване на футболиста след операция. Именно в този период здравето му се влошава, а през 2020 г. той умира от сърдечен удар на 60-годишна възраст.

Джанина посочи конкретно Луке, психиатъра Агустина Косачов и психолога Карлос Диас като ключови фигури, отговорни за лечението на баща й.

По думите ѝ състоянието на Марадона се е влошавало „ден след ден“, без да бъдат предприети адекватни действия.

Защитата на Луке обаче отвърна с контраобвинения към семейството. Според адвокатите дъщерите на Марадона, включително Далма Марадона, не са реагирали навреме в критичните моменти.

Подсъдимите отричат всички обвинения, но са изправени пред сериозно наказание за непредумишлено убийство.

