Доналд Тръмп отсече - Куба е следващата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви „Куба е следващата“ по време на реч на инвестиционен форум в Маями, по време на която той изтъкна успехите на американските военни действия във Венецуела и Иран, съобщи Ройтерс.

„MAGA иска сила и иска победа. Иска успех. И това е, което ние имаме. И бяхме много, много успешни… Изградих тази велика армия, казах, че никога няма да се наложи да я използвате, но понякога трябва да я използвате. И Куба е следващата, между другото, но се преструвайте, че не съм го казал“, обяви Тръмп на форума, предаде bTV.

Американският президент неведнъж е заявявал, че според него правителството в Хавана, изправено пред тежка икономическа криза, е на ръба на колапса.

През последните седмици администрацията във Вашингтон започна преговори с представители на кубинското ръководство, а самият Тръмп намекна, че е възможно да се предприемат военни действия, припомня БТА.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел призна, че страната му води преговори със САЩ в опит да предотврати потенциална военна конфронтация.

Икономиката на Куба е силно засегната от прекъсванията във вноса на петрол, от който страната зависи за функционирането на електроцентралите си и транспортната си система. Преди операцията на САЩ по залавянето на сваления вече от власт венецуеласки президент Николас Мадуро в началото на януари, Венецуела осигуряваше голяма част от нуждите на Куба от петрол, но новото правителство в Каракас, под натиска на Вашингтон, прекрати тези доставки.

В края на февруари Тръмп заяви, че обмисля „приятелско придобиване“ на Куба.

