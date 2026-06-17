Четирима убити при нова руска атака срещу Украйна

Най-малко четирима души бяха убити, а 12 бяха ранени при руски атаки срещу градовете Славянск и Запорожие през нощта срещу сряда, съобщи Ройтерс, позовавайки се на украинските местни власти. Трима от загиналите са били поразени при два бомбени удара в Славянск, а петима души са ранени.

В Запорожие десетки дронове са убили мъж в автомобила му и са ранили още седем души. Ройтерс уточнява, че не е успяла да потвърди независимо съобщените данни.

Ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров съобщи за пет отделни удара по града. При атаката са пламнали жилищна сграда и търговски център, а фасадата на поне една постройка е била разрушена. Нанесени са щети и на образователна институция.

Славянск е част от силно укрепената отбранителна линия в Донецка област, известна като „крепостния пояс“. Градът има ключово значение за опитите на украинската армия да забави руското настъпление към останалите контролирани от Киев части на региона. През април руският генерален щаб твърдеше, че неговите сили са се приближили на между 7 и 12 километра от Славянск и Краматорск.

Новите удари идват само дни след мащабна руска атака срещу Киев и други украински градове, при която загинаха най-малко десет души и бе сериозно повреден историческият манастирски комплекс Киево-Печорска лавра. Москва отрича да атакува умишлено цивилни цели, докато Киев обвинява руските сили в системни нападения срещу жилищни райони и гражданска инфраструктура.

Поредната нощна атака показва, че въздушният натиск върху украинските градове остава висок паралелно с боевете по фронтовата линия. Ударите срещу Славянск са особено чувствителни за Киев заради стратегическата роля на града в отбраната на Донбас. Продължаващите цивилни жертви увеличават натиска за укрепване на украинската противовъздушна отбрана, но засега не дават признаци за близко намаляване на бойните действия.

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