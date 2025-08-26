Четири летища затвориха в Русия. Какво се случва

Четири летища затвориха в Русия. Това в Казан временно преустанови приемането и изпращането на полети.

Това потвърди представителят на Росавиация Артем Кореняко в телеграм канала си, цитиран от ТАСС.

През нощта полетите бяха преустановени и от летищата в Нижни Новгород, Псков и Пулково в Санкт Петербург. По-късно летището в Псков възобнови работата си.

В Ленинградска област са свалени четири дрона, съобщи губернаторът Александър Дрозденко. По негови думи, няма пострадали и разрушения.

Според данни на военното ведомство в Москва, 12 дрона са свалени над Южния федерален окръг: 4 — над Черно море и 8 — над Ростовска област.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com