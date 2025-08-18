Български шофьор на камион замесен в смразяващ инцидент в Гърция

Камион и две коли се сблъскаха близо до пункта за събиране на пътни такси Ясмос в Гърция и това доведе до смъртта на трима души, които са овъглени.

Шофьорът на камиона е от България и е пътувал със сънародник българин.

И двамата са били откарани в болницата в Комотини, съобщават медиите в южната ни съседка, предаде бТВ.

Според информация на newsit.gr инцидентът е станал по обяд в понеделник на магистрала Егнатия между Ксанти и Комотини, като двата участващи леки автомобила са били спрени на пункт за плащане, тъй като се е образувала 600-метрова опашка. В този момент камионът се е блъснал в автомобилите.

От първия автомобил, в който се е ударил камионът,

трима от четиримата пътници са били овъглени до смърт.

Те са 59-годишен мъж, 61-годишен мъж и 57-годишна жена, а 49-годишна жена е оцеляла и е успяла да излезе сама от колата.

Всички са били албански граждани с разрешение за пребиваване в Гърция. Информацията на медиите сочи, че хората са живели в Атина.

В другата кола са били техни гръцки роднини. Това са 36-годишният шофьор, 28-годишен пътник и две момчета на 4 и 6 години, които са били откарани в болница в Комотини. Всички са се връщали от сватба.

