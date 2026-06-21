България влиза в битка за привличане на туристи от Турция

България подготвя по-активна туристическа офанзива към Турция, като ще разчита на културни маршрути, исторически забележителности, гастрономия и кратки пътувания, за да привлече повече посетители от южната си съседка. Турското издание „Хюриет дейли нюз“ посвещава статия на инициативите на новото българско правителство за засилване на културното и туристическото сътрудничество с Турция.

Според изданието кабинетът на премиера Румен Радев, дошъл на власт миналия месец, е определил туризма като ключова област за по-тесни двустранни отношения. В материала се посочва, че българските власти подготвят мащабна кампания, като за ориентир служи фактът, че Гърция е посрещнала 2,7 млн. туристи от Турция през 2025 г.

Турският пазар излиза на преден план

„Хюриет дейли нюз“ отбелязва, че България вече гледа на турските туристи като на един от най-важните пазари за растеж. Причината е близостта между двете страни, лесният достъп, интересът към кратки пътувания и възможността културният туризъм да бъде съчетан с пазаруване, зимна почивка и гастрономически преживявания.

Изданието цитира министъра на културата Евтим Милошев, според когото турските туристи представляват сериозен потенциален пазар, особено заради интереса им към храната, културата и историческите места в България.

„България е близка, достъпна и приятелска страна. Но днес страната ни предлага нещо ново. Нови маршрути, новооткрити обекти на културното наследство и археологически находки, които променят историята на региона. Посетителите ще видят България, която е едновременно позната и изненадващо нова“, казва Милошев пред „Хюриет дейли нюз“.

Хераклея Синтика, Сердика и Пловдив като нова карта

Сред обектите, които България иска да направи по-видими за турските пътешественици, са Хераклея Синтика, древните останки на Сердика в центъра на София и римските руини в Пловдив. Това са места, които позволяват страната да бъде представена не само като близка дестинация за уикенд, а като територия с дълбока антична, римска и балканска памет.

Този подход е важен, защото турският туристически пазар не се изчерпва само с шопинг пътуванията до гранични градове или зимния интерес към Банско. Новата линия търси по-богат разказ - България като място за история, кухня, археология, градски маршрути и по-дълги културни обиколки.

„Хюриет дейли нюз“ подчертава, че през последните години турските посетители са сред водещите групи чуждестранни туристи у нас. По официални български данни, цитирани от изданието, над 2,4 млн. турци са посетили България през 2025 г. - за културни пътувания, зимен туризъм, пазаруване и кратки ваканции.

Кампанията стъпва върху вече започнат диалог

Идеята за по-силно туристическо сътрудничество с Турция не започва от нулата. Още през 2024 г. Министерството на туризма организира в Истанбул форума „България - Открий и сподели“, посветен именно на възможностите за общи туристически продукти и за по-активно привличане на посетители от Турция. В рамките на тогавашните разговори е обсъждано и сътрудничество с Turkish Airlines за представяне на България като част от по-широк туристически продукт.

Тази приемственост показва, че турският пазар вече се разглежда не като периферна възможност, а като постоянна посока за реклама. За България това е логично - Турция е близо, пътуванията могат да бъдат целогодишни, а интересът може да се насочи едновременно към градове, културни маршрути, планини и СПА дестинации.

Въпросът е дали кампанията ще успее да излезе извън общите послания. Турските туристи вече имат силни алтернативи - Гърция, вътрешния туризъм в Турция и други близки дестинации. Затова България трябва да продава не само близост, а преживяване с ясна стойност.

Паметник в Чорлу добавя исторически контекст

Паралелно с туристическата тема „Хюриет дейли нюз“ съобщава и за откриването на паметник в Чорлу, окръг Текирдаг, в памет на етническите турци, емигрирали от България през 1989 г. Районът е сред местата в Турция с компактно население от български изселници.

Паметникът е представен като знак за съхраняване на паметта за изселването и преживените страдания през този период. Така статията поставя отношенията между България и Турция не само в туристически, но и в исторически контекст - между близостта, общата памет, трудните страници и новите възможности за сътрудничество.

Това прави темата по-чувствителна, но и по-значима. Туризмът между двете страни не е просто икономически поток, а движение между общества, които се познават, помнят, пътуват едно към друго и имат нужда от по-добре подреден съвременен разказ.

България има шанс, но трябва да го превърне в продукт

Публикацията в „Хюриет дейли нюз“ е важен сигнал, защото показва, че българската туристическа кампания вече получава видимост в турска медия с международна аудитория. „Хюриет дейли нюз“ е най-старият и утвърден англоезичен всекидневник в Турция, основан през 1961 г., а материалът е илюстриран със снимка от България.

Самият медиен интерес обаче не е достатъчен. За да спечели повече турски туристи, България трябва да превърне заявката в реални маршрути, ясна реклама, удобен транспорт, добра услуга и достатъчно атрактивни пакети.

Големият шанс е в това, че страната може да бъде едновременно близка и нова за турските посетители. Позната географски, но различна като преживяване; лесна за достигане, но достатъчно богата, за да предложи история, храна, градове и природа. Ако тази кампания бъде направена професионално, турският пазар може да се превърне в една от най-силните опори на целогодишния български туризъм.

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