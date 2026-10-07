Американски разузнавателен самолет кръжи над Черно море

Американски разузнавателен самолет Bombardier ARTEMIS II изпълнява мисия над Черно море ден след атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ).

Самолетът е излетял от Румъния и към 9:01 часа московско време се е намирал над водите на Черно море, съобщи РИА Новости, позовавайки се на данни от системите за проследяване на полети. Крайната точка на мисията не е известна.

ARTEMIS II е специализиран разузнавателен самолет, предназначен за събиране на информация и наблюдение от голяма дистанция. Машини от този тип извършват мисии над Черно море по маршрути край Крим и южните райони на Русия. Използвани са и при разузнавателни полети в района на руския Калининградски анклав.

Американски и други самолети на страни от НАТО редовно извършват разузнавателни полети над международните води на Черно море на фона на войната в Украйна.

Ден по-рано бяха атакувани два кораба

Появата на ARTEMIS II идва само ден след като два търговски кораба бяха поразени с морски и въздушни дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Атаката е извършена на около 70 морски мили източно от Бяла.

Плаващият под флага на Того кораб „Алфа Ватан“ е потънал, а плаващият под флага на Палау „Ейбъл“ е бил повреден. Екипажът на „Ейбъл“ е спасен, като двама моряци са пострадали.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия за атаката. Москва не е коментирала случая.

Инцидентът е първата известна подобна атака срещу търговски кораб в българската изключителна икономическа зона и засили опасенията за сигурността на корабоплаването в западната част на Черно море.