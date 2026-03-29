Американски петролен бос бие тревога: Отворете Ормузкия проток!

Водещ представител на американската петролна индустрия призова за спешни действия за отваряне на Ормузкия проток, като предупреди за нарастващ риск от глобална енергийна криза. Според него продължаващият конфликт с Иран вече оказва пряк натиск върху цените на енергията и потребителските разходи.

Изявлението идва на фона на сериозни сътресения на пазарите. Опасенията са, че ситуацията може бързо да се влоши.

„Единственото реално решение е да се отвори Ормузкият проток“, заяви пред Фокс нюз Майк Сомърс, президент и главен изпълнителен директор на Американския петролен институт.

Той подчерта, че ако това може да се случи още тази седмица чрез целенасочени действия срещу режима в Иран, подобен шанс трябва да бъде използван незабавно. „Колкото повече продължава това, толкова по-високи ще стават цените“, предупреди Сомърс.

По думите му Ормузкият проток е ключова артерия за глобалните енергийни доставки и блокирането му вече се усеща в цените на петрола и горивата.

Допълнително напрежение създава и възможността за разширяване на конфликта. Сомърс изрази сериозно безпокойство от евентуално активизиране на подкрепяните от Иран хуси. „Ако хусите започнат да атакуват кораби в Червено море, това може да ни постави на ръба на голяма енергийна криза в световен мащаб“, заяви той.

Според него развитието на ситуацията през следващите дни ще бъде решаващо както за енергийните пазари, така и за глобалната икономика.

