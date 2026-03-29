Американски петролен бос бие тревога: Отворете Ормузкия проток!

Петролният сектор предупреждава за скок на цените и риск от глобална криза

29 мар 26 | 20:13
Иван Ангелов

Водещ представител на американската петролна индустрия призова за спешни действия за отваряне на Ормузкия проток, като предупреди за нарастващ риск от глобална енергийна криза. Според него продължаващият конфликт с Иран вече оказва пряк натиск върху цените на енергията и потребителските разходи.

Изявлението идва на фона на сериозни сътресения на пазарите. Опасенията са, че ситуацията може бързо да се влоши.

„Единственото реално решение е да се отвори Ормузкият проток“, заяви пред Фокс нюз Майк Сомърс, президент и главен изпълнителен директор на Американския петролен институт.

Той подчерта, че ако това може да се случи още тази седмица чрез целенасочени действия срещу режима в Иран, подобен шанс трябва да бъде използван незабавно. „Колкото повече продължава това, толкова по-високи ще стават цените“, предупреди Сомърс.

По думите му Ормузкият проток е ключова артерия за глобалните енергийни доставки и блокирането му вече се усеща в цените на петрола и горивата.

Допълнително напрежение създава и възможността за разширяване на конфликта. Сомърс изрази сериозно безпокойство от евентуално активизиране на подкрепяните от Иран хуси. „Ако хусите започнат да атакуват кораби в Червено море, това може да ни постави на ръба на голяма енергийна криза в световен мащаб“, заяви той.

Според него развитието на ситуацията през следващите дни ще бъде решаващо както за енергийните пазари, така и за глобалната икономика.

