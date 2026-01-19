100 полета отменени заради студ в Турция

Над 100 полета от истанбулското летище „Сабиха Гьокчен“ бяха отменени през уикенда заради снеговалеж. В Истанбул от събота вечерта на периоди вали сняг, по-интензивно в европейските райони на мегаполиса и под формата на мокър сняг в азиатската част, съобщиха турските медии, цитирани от БТА.

Снегът вали по-интензивно в кварталите „Султангази“, „Башакшехир“ и „Арнавуткьой“ в европейската част на Истанбул, където снежната покривка стигна до няколко сантиметра по данни на Координационния център за кризисни ситуации към Истанбулската голяма община, цитирани от в. „Миллиет“.

Прогнозите са лошото време да продължи и днес. Възможни са поледици.

Студено е и в столицата Анкара, където температурите паднаха до -6 градуса, информира Анадолската агенция.

За девет окръга бе обявен жълт код за опасно време.

Очакват се обилни валежи в черноморските райони Кастамону и Самсун. Във вътрешните и източните райони се очаква слана, замръзване и поледици. Съществува риск от лавини във високите надморски височини на вътрешните части на Източното Черноморие и в полегатите райони с висока снежна покривка в източната част на Източен Анадол.

От четвъртък в Истанбул се очаква затопляне.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com