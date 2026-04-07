Янев с ключов ход за Вечното дерби

Двама от футболистите, които започнаха за ЦСКА при победата с 3:0 над Берое, ще седнат на пейката за предстоящото гостуване на Монтана.

Двубоят на „Огоста“ е утре от 18:00 часа. Христо Янев ще съхрани висящите с картони Бруно Жордао и Сантяго Годой, за да бъдат на линия за вечното дерби с Левски, което е насрочено за понеделник от 16:00 часа, пише „Тема Спорт“.

Португалският халф получи осмия си жълт картон от началото на сезона в Стара Загора и при следващо официално предупреждение ще бъде наказан за два мача. Това означава, че при евентуална санкция в Монтана би пропуснал както сблъсъка с Левски, така и първия полуфинал за Купата на България срещу Лудогорец в Разград (21 април, вторник, 19:00 часа). На един жълт картон от санкция е и голмайсторът на червените Годой. Той е бил декориран в жълто 4 пъти през кампанията – един с екипа на Берое и три след трансфера в ЦСКА, като е застрашен от наказание за един мач.

Така атаката на армейците на „Огоста“ ще води Йоанис Питас, който в Стара Загора сложи край на 11-часова голова суша. Жордао пък най-вероятно ще бъде заменен от Исак Соле, като Бруно Жордао ще се върне в по-задни позиции в предмостието на отбраната.

Мохамед Брахими „изчисти“ своите картони точно за визитата на Монтана. Дясното крило получи пето официално предупреждение за сезона срещу Берое, малко след като вкара красив гол за 2:0. Така той ще бъде на разположение на Христо Янев за вечното дерби с Левски и следващите ключови битки от полуфиналите за купата и плейофите в първенството.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com