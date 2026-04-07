Важен играч на ПСЖ се завръща за мача с Ливърпул

Нападателят на Пари Сен Жермен Брадли Баркола, който лекуваше контузия на глезена, се завърна на тренировките на френския шампион във вторник - ден преди първия двубой с Ливърпул от четвъртфиналите на Шампионската лига.

Френският национал получи остро разтягане на връзката на глезена на десния крак в мача срещу Челси (3:0) на 17 март и бе извън терените в продължение на три седмици. Преди травмата той се намираше в отлична форма.

Баркола пропусна турнето на националния тим на Франция в САЩ, при което тимът спечели контролите с Бразилия (2:1) и Колумбия (3:1).

Сени Маюлю също се завърна към тренировките след възстановяване от травма на десния прасец, но не е испанският национал Фабиен Руис, който лекува контузия на коляното.

