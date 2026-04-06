Интер се върна към победите с категорично 5:2 над Рома

Интер постигна поразяваща победа с 5:2 над Рома в двубой от 31-я кръг на Серия А и прекъсна серията си от четири мача без успех във всички турнири. Лидерът в класирането показа силна игра още от началото и не остави съмнение в превъзходството си. Завърналият се капитан Лаутаро Мартинес бе в центъра на събитията със два гола и лидерско присъствие. Успехът затвърди позицията на „нерадзурите“ на върха.

Мачът започна по отличен начин за домакините, които откриха резултата още в първата минута чрез Лаутаро Мартинес. Рома успя да върне интригата в 40-ата минута, когато Джанлука Манчини изравни. Малко преди почивката Интер отново излезе напред с попадение на Хакан Чалханоолу в добавеното време на първата част.

След паузата тимът от Милано наложи пълен контрол върху срещата. Лаутаро отбеляза втория си гол в 52-ата минута, а само три минути по-късно Маркюс Тюрам увеличи преднината. Николо Барела също се разписа в 63-ата минута и направи резултата категоричен. Лоренцо Пелегрини отбеляза почетен гол за Рома в 70-ата минута, но той не промени развоя на двубоя.

С победата Интер събра 72 точки и запази комфортна преднина на върха, като Милан е втори със 63, а Наполи трети със 62 точки. Рома от своя страна допусна трета загуба в последните четири кръга и остава на шестото място със 54 точки.

