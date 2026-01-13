Веласкес обяви нов трансфер

Наставникът на Левски Хулио Веласкес потвърди, че Борислав Рупанов вече е напуснал лагера на отбора. Той е на часове от трансфер в 13-кратния полски шампион Гурник Забже. Испанецът каза, че Левски със сигурност ще вземе заместник.

Испанският специалист обяви това след нулевото равенство срещу унгарския Ниредхаза.

„Вчера напусна лагера на отбора. Докато всичко не е официално, мога само да ви кажа, че има споразумение да подпише с друг отбор. Искам да му благодаря за отношението и усилията от първия ден, от който е с нас. С излизането на Рупанов ще търсим друг вариант, и ще търсим негов заместник“, сподели Велаксес.

