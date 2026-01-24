Веласкес: Много съм щастлив в Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пространно интервю пред португалското издание A Bola, съобщи БГНЕС.

"Да, жребият (б.ред - в Европа) беше труден. Ако бяхме елиминирали Апоел, който има много по-голям бюджет от нашия, щяхме да играем срещу Брага. Ако бяхме паднали, щяхме да отидем в Лигата на конференциите срещу АЕК Атина, друг отбор с много висок бюджет. Всичко беше много трудно, но бяхме много близо. Срещу Брага, у дома и като гости, играхме много добре и напълно можехме да преминем напред. Имахме чиста възможност в края на мача. Разликата в бюджета е голяма, но играчите показаха огромна воля, идентичност и кураж. Отборът не само се състезаваше добре, но и се опитваше да спечели от първата минута. За мен това е фундаментално: да имаш характер, идентичност и силна психика. Не става въпрос само да печелиш всеки ден, а да знаеш как да се състезаваш, да размишляваш върху победите и загубите. Това е истинският манталитет на победител и затова се гордея толкова много с моите играчи", започна Веласкес и сподели по отношение на престоя си в Португалия:

"Обожавам Португалия. Съпругата ми също обожава страната. Имахме три много добри преживявания във футбола, винаги с трудности. В Беленензеш попаднахме в отбор в затруднение и, слава Богу, нещата се развиха добре. Във Витория Сетубал беше подобно. В Маритимо поехме отбора на последно място и успяхме да го спасим. Винаги си тръгвахме с впечатлението, че Португалия е изключителна, прекрасна страна. За мен, от първия ми опит, преди около десет сезона, страната еволюира много в областта на футбола. Влязоха много чуждестранни инвестиции, бюджетите на отборите нараснаха, структурите се подобриха значително".

"Португалия има професионалисти с огромна стойност: треньори, директори, президенти, спортни директори, генерални директори, журналисти, които разбират от футбол, и фенове, които живеят интензивно с футбола. Това е чудесна страна и това има още по-голяма стойност, защото не е голяма страна. Броят на футболистите и професионалистите, които Португалия изнася, е впечатляващ. Младежките отбори постоянно произвеждат таланти. Бяхме много щастливи в Лисабон, Сетубал и Мадейра. Бяха много положителни преживявания на професионално и лично ниво. Завръщането в Португалия винаги е специално. Връщал съм се там много пъти със семейството си, но завръщането, за да се състезавам, винаги е много хубаво. Когато видях жребия и се падна Брага се зарадвах, защото винаги, когато отивам в Португалия, се чувствам обичан", каза още испанският наставник на "сините".

"Бяха трудни ситуации, но аз избрах да приема тези предизвикателства. Имах други възможности, други предложения, но реших да поема тези отбори в затруднено положение. От трите преживявания, това, в което най-добре успях да приложа нашата идея и нашия модел на игра, беше срещу Беленензеш през сезон 2015-16. След това, Витория Сетубал, споменът е много приятен. Срещнах изключителни хора и изиграхме някои много интересни мачове, но беше по време на пандемията, нещо, което винаги ще се помни. В Мадейра, на един абсолютно прекрасен остров, пандемията все още не беше напълно решена. Беше много трудна ситуация, защото поехме отбора на последно място и нямаше много време да постигнем целта си. Слава Богу, че успяхме да останем в Лигата, но винаги бяха много взискателни ситуации, постоянно решаване на проблеми, поемане на борещи се отбори. Но всичко това е част от пътуването, дава ни опит, укрепва ни като треньори и като хора. Това са преживявания, които носим със себе си цял живот и които ни помагат, както казахте, да решаваме други видове проблеми в бъдеще, с повече опит във всяко едно отношение", продължи той.

"В момента съм в Левски и съм много щастлив тук. Изключително съм благодарен на собственика, президента, ръководството и феновете. Подновихме договора ми някъде през октомври, за което съм много благодарен. С футбола през годините се научаваш, че футболът е ежедневие, винаги ежедневие. Независимо дали печелиш или губиш, мислиш за настоящето и как да бъдеш по-добър утре. Ако спечелиш, не можеш да се задоволиш и трябва да се опиташ да се подобриш. Ако загубиш, трябва да запазиш положителна нагласа и да знаеш, че на следващия ден слънцето отново ще изгрее. Трябва да се развиваш непрекъснато. Никога не се знае какво ни готви животът в бъдещето. Португалия е страна, която обожавам, а във футбола никога не можеш да кажеш "никога". Не ми харесва да мисля в средносрочен или дългосрочен план, харесва ми да мисля в краткосрочен план. В момента съм много щастлив тук, с играчите, с техническия екип, с работниците и с феновете, които ни подкрепяха много от самото начало. Подновихме договора, нещата се развиват добре и това, с течение на сезоните, е основната цел: да се наслаждаваме, да бъдем щастливи всеки ден. Сега съм 100% фокусиран тук", категоричен беше треньорът на Левски.

"Да, следя го отблизо. Гледам много мачове от португалското първенство, разбира се. Винаги обръщам внимание, както съм казвал и друг път. С течение на времето не ми харесва идеята треньорът да е този, който подписва с играчи. Силно вярвам в синергията между спортното ръководство, треньора и техническия щаб. Основно е да има постоянна комуникация, взаимно уважение и ясна представа за модела на игра. Профилите трябва да се определят заедно, но имената според мен трябва да идват от клуба. След това треньорът и техническият щаб оценяват вариантите и избират тези, които най-добре пасват. Най-важното е да има силна синергия между всички страни. Всяка една има своята роля и своите умения и само чрез колективна работа може да се свърши добра работа", добави още Хулио Веласкес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com