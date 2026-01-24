Левски пред сензационен трансфер

Левски е пред сензационен трансфер. 26-кратният шампион на България е все по-близо до привличането на бившия халф на ЦСКА Марселино Кареасо.

В Кипър и Гърция съобщават, че двете страни са в напреднали преговори и сделката е близо до приключване. Ако това стане факт, колумбиецът ще пристигне на „Герена“ като свободен агент,пише Тема спорт. През миналата година той се раздели с кипърския Аполон Лимасол, след като за четири месеца изигра едва 6 мача, в които записа само 74 минути. Това бе и причината Марселино да информира клуба, че желае да напусне.

Мениджърите му уредиха това да се случи по взаимно съгласие. Кареасо заигра на Острова на Афродита през есента като свободен агент. Това се случи, след като договорът му с ЦСКА изтече, а двете страни не се разбраха за неговото удължаване. 26-годишният колумбиец поиска много високо възнаграждение, като това не бе удовлетворено от червените. Южноамериканецът е с проблемен нрав, а за евентуалното му преминаване на „Герена“ той ще трябва доста да намали финансовите си претенции. Кареасо записа 79 мача за ЦСКА във всички турнири, в които вкара 11 гола и направи 10 асистенции.

