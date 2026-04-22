Веласкес готви сериозни промени в Левски. Две рокади

Хулио Веласкес подготвя сериозни промени в защитата на Левски за предстоящото дерби с ЦСКА. Испанският наставник възнамерява да освежи отбранителната линия с две рокади спрямо последния сблъсък с „червените“, завършил 1:1. Сред титулярите отново ще попадне Майкон, който вече изтърпя наказанието си от два мача и е готов да се завърне на обичайната си позиция като ляв бек.

Бразилецът пропусна успеха с 1:0 над Арда, както и предишното дерби с ЦСКА. Тогава на левия фланг действаше Кристиан Макун, но сега венецуелецът ще бъде върнат в центъра на отбраната, където ще си партнира с Кристиан Димитров. Това означава, че Стипе Вуличич най-вероятно ще остане сред резервите, пише gol.bg.

В дербито Хулио Веласкес изненада с избора си на защитна четворка. Тя бе изградена изцяло от централни бранители, като в ролята на десен бек бе Никола Серафимов. В събота северномакедонският национал ще отстъпи мястото си на Алдаир. Португалецът действаше като крило срещу червените, но в предстоящия сблъсък ще бъде върнат в ариергарда. За момента изглежда, че той печели спора с Оливер Камдем като първи избор за десния фланг на отбраната.

В тренировъчния процес до съботното дерби Веласкес ще прецени и какъв подход да избере в атака. Испанецът често е критикуван, че залага на по-предпазлива тактика в големите мачове. В последния двубой срещу ЦСКА той използва Евертон Бала като фалшива деветка, а бразилецът често сменяше позицията си с Армстронг Око-Флекс.

Въпреки това попадението през второто полувреме дойде именно чрез чист нападател – Хуан Переа. Затова няма да бъде изненада, ако колумбиецът започне като титуляр в събота, макар че окончателното решение ще бъде взето в следващите дни. В сметките на Веласкес влиза и Карл Фабиен, който вече тренира на пълни обороти след възстановяването си от мускулен проблем.

