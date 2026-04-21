Трансферни удари в Левски: Голова машина и национал от Първа лига

Левски вече работи усилено по лятната си селекция. Очакванията са тя да бъде мащабна, като "сините" ще търсят подсилване на всички позиции.

За целта вече има набелязан и нов нападател, който през този сезон се превърна в истинска голова машина. Става въпрос за реализатор №1 на Етър Стивън Стоянчов има огромни шансове да се завърне в Левски, пише Дспорт. Младокът играе под наем във Велико Търново, а новото правило, което БФС обяви, че влиза в сила е голям бонус за стрелеца.

Снажният играч е роден през 2007 година и попада в "нормата". Стоянчов е роден в Перник, но израства в академията на "сините".

Миналото лято той подписа професионален договор с Левски, а след това беше пратен под наем в Етър, където се развихри под ръководството на Иван Иванов.

Стоянчов има в актива си 23 мача и 11 гола във Втора лига. Стивън е централен нападател, макар че в школата на Левски е действал и на други позиции.

Скаутите на Левски са гледали няколко пъти на живо изявите на Стивън, който се наложи с "виолетовата" фланелка, пише gol.bg. В началото на сезона Стоянчов бе в групата за гостуването на Сабах, което се игра в Баку.

По подобен начин миналото лято Левски си върна Борислав Рупанов, който зимата беше продаден в Полша.

В момента Левски има трима футболисти в първия тим, които покриват критерия, който БФС наложи. Това са вратарят Огнян Владимиров, халфът Асен Митков и крилото Иво Мотев.

Левски ще се хвърли и в битка за едно от най-добрите крила в Първа лига – Севи Идриз. На „Герена“ обаче имат едно наум и за още един от най-добре представящите се младоци в родния елит. Това е Дамян Йорданов.

Халфът натрупа доста мачове през този сезон и се превърна в един от основните играчи на Спартак Варна. Освен това е на 20 години и може да бъде опция поне на първо време за играч до 23, ако Асен Митков не се пребори със себе си. Двамата играят заедно в младежкия национален отбор, пише „Мач Телеграф“.

Ако Левски се спре на Йорданов, то това може да блокира идването на Кристиян Стоянов от Славия на „Герена“. Халфът на „белите“ е хванал окото на Хулио Веласкес с изявите си не само на „Овча купел“, но и в националния отбор. Кристиян Стоянов обаче е на 23 години и през следващия сезон ще минава за ветеран.

