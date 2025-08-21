Спорт

Трансджендър боксьорката Имане Хелиф приключи кариерата си

Тя стана обект на големи спорове по повод участието на транссексуални при жените

Източник: АФП

21 авг 25 | 7:26
190
Иван Ангелов

Шампионка по бокс от олимпийски игри Имане Хелиф от Алжир сложи край на спортната си кариера,

заяви мениджърът на спортистката Насер Йесфах пред портала Nice Matin.

"Тя се е отказала от всичко, дори не е започвала отново да се боксира след случилото се на Олимпийските игри. Тренира в Алжир или ходи в Катар, за да поддържа форма, но нищо повече", каза Йесфах.

Хелиф спечели титлата на Олимпийските игри в Париж 2024 в категория до 66 килограма.

След завършването на Олимпийските игри в Париж френският журналист Джафар Аит Аудиа публикува репортаж за теста за пола на Хелиф. Хормонален тест е открил у нея същите нива на тестостерон като при мъжете.

По-късно алжирката заведе дело срещу Международната боксова асоциация (IBA).

Ръководството на IBA също оспори в съда действията на Международния олимпийски комитет, който позволи на Хелиф и тайванката Лин Ю-Тин, дисквалифицирани от Световното първенство през 2023 година поради неуспешни тестове за полов признак, да участват в олимпийския турнир в Париж.

Международната федерация по бокс (World Boxing) вече въведе задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола

и в мъжките, и в женските категории. Новото правило ще бъде приложено за първи път на Световното първенство в Ливърпул, което започва на 4 септември и завършва десет дни по-късно.

