Долу ръцете на прайда от децата! Те не са бойно поле за идеологии
Родителите са първите и най-важни възпитатели на своите деца
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Родителите са първите и най-важни възпитатели на своите деца
Тя стана обект на големи спорове по повод участието на транссексуални при жените
Той протестира срещу влезлия в сила в понеделник закон в Калифорния за трансджендър учениците
Как се описва твърде любопитната ситуация
Получи подкрепата на 52-ма сенатори
Вицепремиерът гневен на Лозан Панов, ВКС пита Конституционния съд какво е пол и дали сме православни християни
Елън Пейдж стана Елиът Пейдж
Форт Мийд. Осъденият на 35 години затвор Брадли Манинг всъщност е трансполов. Той цял живот се чувствал жена на име Челси. Това стана ясно от негово п...