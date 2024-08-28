Спорт

Трагедия. Загина млад български шампион

Причините и обстоятелствата около пътния инцидент се изясняват

Трагедия. Загина млад български шампион | StandartNews.com
28 авг 24 | 15:53
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Фатме Мустафова

Тежък инцидент отне живота на републиканския шампион Христо Боруков.

Младежът, който има година и половина стаж зад волана, снощи катастрофира в Пловдив, забивайки се с висока скорост с автомобил БМВ в стълб на булевард "Коматевско шосе". Вследствие на удара Боруков получи множество наранявания и е откаран в критично състояние в болница, където е починал. 

Загиналият в тежката катастрофа в Пловдив Христо Боруков e републикански шампион по гребане. 19-годишният пловдивчанин е бил гребец в пловдивския клуб "Черпоков". Носител е на редица медали от състезания, включително златни, пише Блиц.

Причините и обстоятелствата около пътния инцидент се изясняват. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта".

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Автор Фатме Мустафова

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