Разгромяваща победа за Испания. Ямал изпревари Меси

Европейският шампион Испания показа какво може, въпреки равенството с Кабо Верде в първия мач.

Испанците разгромиха Саудитска Арабия с 4:0 и оглавиха група Н на Мондиал 2026 с 4 точки. Другият мач от нея – между Уругвай и Кабо Верде, е по-късно тази вечер.

Звездата Ламин Ямал откри резултата в 11-ата минута. След отлична атака отдясно Микел Оярсабал даде чудесен пас по земя към асът на Барселона, който отблизо с десния крак откри резултата.

В 22-ата минута резултатът се увеличи на 2:0 за Испания, след като центриране от корнер докара голямо разбъркване в наказателното поле на Саудитска Арабия. Аймерик Лапорт подаде на Микел Оярсабал, който с външен фалц постигна втория гол.

Само 120 секунди след това „ла роха“ поведе с 3:0, когато Педро Поро центрира отдясно към Марк Кукурея, който свали за Дани Олмо.

Футболистът на Барселона намери Микел Оярсабал, който нямаше как да сбърка и класиката дойде – 3:0!

След полувремето Испания свали темпото, в 49-ата минута след центриране от корнер топката стигна до Марк Кукурея, който стреля от воле. Тя бе избита от вратаря, но право в краката на Хасан Ал Тамбакти, който си отбеляза автогол.

Този мач помогна на крилото на испанския национален футболен отбор Ламин Ямал влезе в топ 10 на най-младите голмайстори на Световните първенства.

Ямал изпревари аржентинския нападател Лионел Меси в класацията по този показател.

Лидер в класацията е Пеле, който отбеляза първия си гол на Световното първенство на 17 години и 239 дни.

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