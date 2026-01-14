Тити Папазов с голяма изненада за Любо Пенев

Константин Папазов е купил четири книги от "Славната армейска чета", в която се разказва за златния тим на ЦСКА от периода 1985-1990 година, воден от Димитър Пенев. Изданието се радва на огромен интерес сред "червената" футболна общност.



"Това се случи малко преди Нова година. Тити влезе при нас, търсеше въпросната книга за ЦСКА. Бяха ни останали само четири бройки, той ги купи всичките. Беше доста ентусиазиран", разкри пред "Блиц" продавачка в известна верига книжарници.

Папазов след това потвърди, че е купил книгите и добави следното:

"Едната ще я подаря на Любослав Пенев. Ще я пратя до клиниката в Германия, където той е на лечение. В книгата Любо е едно от главните действащи лица, а освен това е говорил доста пред авторите за кариерата си в ЦСКА.

Другата книга е за Красимира - съпругата на Красимир Безински. Знаете, че Краси, бог да го прости, беше мой голям приятел и голямо име именно в този отбор на ЦСКА. Третата е за Стойне Манолов, а четвъртата за друг голям фен на ЦСКА от VIP-средите. Аз съм страстен фен на Левски, но трябва да уважаваме вечния съперник".

