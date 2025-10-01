Тежка новина за Ливърпул, Слот здраво го закъса

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер ще пропусне мача от Висшата лига срещу Челси в събота. Както е известно, Алисон се контузи при загубата с 0:1 при гостуването на Галатасарай в Шампионската лига.

Бразилецът напусна терена още в 56-ата минута на мача в Турция, като на негово място влезе Гиорги Мамардашвили.

"Когато той се затича обратно, усети нещо", обясни мениджърът на Ливърпул за бразилския национал.

"Трябва да почакаме. Не мога да ви кажа какво точно се случи, защото не съм лекар, но обикновено, когато футболист спринтира назад, усети нещо и падне на терена, не се връща в игра. Което между другото те направиха 112 пъти, след като бяха контузени и се връщаха на терена без никаква болка", продължи Арне Слот, цитиран от агенция ДПА.

"Но нашите играчи не правят това, така че, ако мой футболист е паднал на терена, в девет от десет случая се страхувам от най-лошото. Под най-лошото имам предвид, че той не може да продължи и точно това се случи с Алисон. Изглежда той няма да може да играе в събота, това е с 99,9% вероятност", каза още Слот.

Алисон Бекер беше видян да излиза предпазливо, а нападателят Юго Екитике също накуцваше през второто полувреме.

"Не мислех, че става въпрос за контузия, но Юго усети нещо. Винаги е трудно в такива моменти. Той каза, че не може да продължи, така че трябваше да го извадим от игра. Да видим как ще е през уикенда", обясни мениджърът на Ливърпул.

Травмите утежниха разочароващата вечер в Турция за английския отбор, който ще се опита да реагира на двете поредни загуби срещу Челси в събота.

"Разочароващо е, защото играеш футбол, за да спечелиш мач, а ние не направихме това. За мен това беше различна загуба от тази, която имахме срещу Кристъл Палас, защото имаше много повече неща, които да харесам, особено през първото полувреме. През второто ни ставаше все по-трудно да създаваме възможности", коментира Арне Слот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com