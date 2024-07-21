Тъжна вест застигна българския футбол. Отиде си емблематично име

Тъжна вест застигна българския футбол. Емблематичният бивш футболист и треньор на Пирин Благоевград Йордан Самоковлийски почина на 74-годишна възраст.

Самоковлийски е юноша на Марек, а като футболист прави забележителна кариера при "орлетата", като достига и до националния отбор. Като треньор има няколко престоя начело на пиринци, а също така е водил Вихрен, Миньор Перник, Банско, Добруджа и северномакедонците Брегалница Делчево. С тях Самоковлийски постига и историческа промоция в тамошния футболен елит.

Поклон пред светлата му памет!

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com