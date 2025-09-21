Скромен отбор с втори пробив във Висшата лига

Отборът на Фулъм записа втора поредна победа във Висшата лига след домакински успех с 3:1 срещу Брентфорд.

Алекс Иуоби заслужи признанието за играч на мача с гол и асистенция.

Брентфорд поведе с гол на Микел Дамсгор, но Фулъм направи обрат в рамките на две минути. Домакините изравниха с попадение на Иуоби в 38-ата минута, а веднага след това нигерийският национал изведе Хари Уилсън, който реализира за 2:1.

След почивката Райън Сесеньон центрира отляво, а Итан Пинок си отбеляза автогол за крайното 3:1.

С трите точки Фулъм се изкачи до седмата позиция във временното класиране, докато Брентфорд е на 17-о място.

