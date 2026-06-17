Силни думи за Тухел преди старта на Англия тази вечер

Бившият английски национал Джо Коул даде положителна оценка за работата на мениджъра на "трите лъва" Томас Тухел. Той коментира методите на германския специалист, както и тези на бившия треньор на островитяните Гарет Саутгейт, извел тима до финалите на последните две Европейски първенства.

"Подходът му донесе нещо ново. Връщайки се към Гарет Саутгейт, той дойде в епоха, в която бяхме се изгубили около четири години. Не беше много добър период и качеството на играчите беше спаднало по някаква причина. Имахме възможността просто да изградим силен състав и добри взаимоотношения, да направим система и той надгради върху всичко това.

Но после изведнъж играчите станаха суперзвезди и ние някак си се върнахме към старите времена към края на работата на Гарет. Той вероятно е чувствал, че на терена няма само 11 души. Някои от тях сега имат авторитет, те са шампиони. Гарет се бореше за връщане към старите времена, докато Томас дойде и направи всичко както трябва и ние започваме отначало.

Имаме всички тези страхотни футболисти. Те са шампиони, а някои от тях са суперзвезди - Деклан Райс, Хари Кейн, Джуд Белингам, но шефът е Томас. Той направи всичко, което трябва. Избра си стил на игра, негова философия, типът играчи, от които се нуждае. Тухел ще се придържа към нея. Ако нещата продължат по този начин, ще бъда щастлив", заяви Джо Коул, цитиран от британските медии.

По-късно тази вечер Англия играе срещу Хърватия в първия си мач от груповата фаза на Мондиал 2026.

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