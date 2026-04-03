Шефът на футбола в Италия стана обществен враг

Редица италиански атлети реагираха остро на изказването на шефа на местната футболна федерация Габриеле Гравина.

Докато Италия пише най-славните страници от историята си в редица спортове и връща позабравената слава в други, то любимият на страната футбол търпи исторически упадък.

Италия ще пропусне трети пореден Мондиал, а в първото си интервю след фиаското в Босна, президентът на федерацията бе попитан от журналист защо страната просперира в останалите спортове, но затъва във футбола.

Тогава Габриеле Гравина изненадващо за всички каза, че останалите спортове са аматьорски и не бива да се правят сравнения с футбола.

Изказването му предизвика остра реакция от медиите, а също така и топ атлетите на Италия в останалите спортове, които не пропуснаха да си направят иронична закачка с Гравина, или директно да го нападнат в социалните мрежи.

Шефът на местния футбол бе нападнат от олимпийски шампиони като Франческа Лолобриджида, Джанмарко Тамбери, Пиетро Сигел, Симоне Деромедис и други.

Остри позиции имаше от част от волейболните звезди на страната, които през това лято грабнаха световните титли.

Още редица спортисти и федерация показаха възмущение от думите на Гравина, също така и хиляди фенове.

Като към това прибавим, че десетки хиляди търсят сметка на Гравина за проблемите във футбола, а не за изказванията му, то спокойно може да кажем кой е най-мразеният човек в Италия в последните два дни.

Замеряха с яйца сградата и искаха оставка

Сградата на Италианската футболна федерация (FIGC) в Рим е станала обект на атака с яйца след отпадането на националния отбор от световните квалификации за Мондиал 2026.

Президентът Габриеле Гравина, изнесъл се тихомълком в ранния следобед, е свикал спешна среща, за да реши бъдещето си начело на италианския футбол.

В нощта между 31 март и 1 април централата на организацията, намираща се на улица "Грегорио Алегри" в Рим, беше обстрелвана с яйца. Атаката е била насочена към главния вход.

Според репортажа на журналистката Джорджа Чени от Sky Italia, освен хвърлените яйца, са били изтръгнати и цветните лехи, които очертават частната зона около офисите.

Този инцидент идва непосредствено след третото катастрофално отпадане на Италия в квалификациите за Световно първенство. Разочарованието сред привържениците на "адзурите" е огромно, което очевидно е провокирало и агресивните действия срещу ръководния орган на италианския футбол.

Шефът на местния футбол Габриеле Гравина все пак подаде оставка заради недоволството. Още повече, че и политици пожелаха коренна промяна във федерацията.

Начело на италианския футбол може да се завърне Джанкарло Абете, който вече е изпълнявал длъжността президент на федерацията в периода от 2007 до 2014 година.

Другата обсъждана фигура за ръководния пост е бившият номер едно в Италианския олимпийски комитет (CONI) - Джовани Малаго.

Третият Апокалипсис

Третият апокалипсис. По този начин "Гадзета дело Спорт" определи поредната невъзможност на италианския национален отбор по футбол да се класира за Световното първенство.

Загубата от Босна и Херцеговина с дузпи означава, че "адзурите" пропускат трети пореден Мондиал, като за последно играха на големия форум през 2014 година. В този период спечелиха Европейското първенство, но това е малка утеха в контекста на провалите.

"Третият Апокалипсис е ужасен, защото има други два зад гърба си. Загубили сме чувството си за шок, за непредсказуемата катастрофа. Това се превръща в нормалност.

За трети пореден път няма да участваме на Световно първенство. Ще говорим пак на тази тема през 2030 г., 16 години след последното ни участие. За първи път ще имаме деца, които порастват, без никога да са виждали Италия на Световно първенство", с болка пише авторитетното издание.

"Гадзета" акцентира, че националният отбор се е вкопчил в дузпите, които донесоха голямата радост на страната преди точно 20 години, но сега те са донесли само сълзи.

В страната вече се говори за пълня промяна на футбола и изграждане на изцяло нова стратегия. По подобие на тази, която направи Франция след Парк де Пренс 1993-а.

Президентът на федерация освен това сподели, че е помолил селекционерът Дженаро Гатузо да остане начело на "Скуадра Адзура" и след провала.

След снощния мач започна да се обсъжда и позицията на легендарния вратар Джанлуиджи Буфон, който все още е лидер на националния отбор, макар и като част от делегацията.

"Трябва да мислим спокойно и хладнокръвно. Сега трябва да осмислим тази вечер; целта ни беше да отидем на Световното първенство и не го постигнахме. Не всичко е съсипано.

Във всеки случай, сезонът ни приключва през юни, така че мисля, че е редно аз и щабът да останем от уважение към Федерацията, която ни избра. Ще видим по-късно", каза Буфон.

Трагедия, позор!

Бившият треньор на някои от водещите италиански клубове Фабио Капело нарече "неприемлив" неуспеха на Италия, след като "адзурите" не успяха да се класират за финалите на трето поредно Световното първенство. Отборът, воден от Дженаро Гатузо, загуби с 1:4 след изпълнение на дузпи срещу Босна и Херцеговина във финала на плейофите за участие на Мондиал 2026. В редовното време и продълженията двата тима направиха равенство 1:1. "Това е неприемливо за отбор с такава история и престиж. Не можах да спя цяла нощ и все още не мога да повярвам какво се случи. Говорим за четирикратен световен шампион. Това е спортна трагедия, но и позор. Едно от най-лошите неща, които са се случвали на италианския футбол в най-новата му история", каза 79-годишният италианец, цитиран от испанския вестник Марка в сряда.

Фабио Капело е бивш треньор на Реал Мадрид, Ювентус, Милан и Рома, както и на националния тим на Англия.

