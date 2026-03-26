Сабаленка гази към титлата в Маями, задава се тежък сблъсък

Арина Сабаленка се класира за полуфиналите на турнира УТА 1000 в Маями след победа с 6:4, 6:4 над американката Хейли Баптист. Лидерката в световната ранглиста и шампионка от миналия сезон реши двубоя в ключовите моменти на двата сета. Срещата продължи час и 20 минути. В следващия кръг я очаква сериозно предизвикателство.

Беларуската състезателка направи решителните пробиви в края на двата сета и затвори мача от втората си възможност. В полуфиналите тя ще се изправи срещу двукратната финалистка Елена Рибакина. Двете имат сериозно съперничество, като от 16 срещи досега казахстанката води със 7 победи, включително и успех във финала на Откритото първенство на Австралия тази година.

"Мачът в следващия кръг със сигурност ще бъде битка и голямо предизвикателство", каза Арина Сабаленка.

"Винаги даваме всичко от себе си една срещу друга. Играем най-добрия тенис. ще бъде изключително вълнуващо да се изправя срещу нея отново", каза Арина Сабаленка.

В другия четвъртфинал Коко Гоф също си осигури място в полуфиналите след победа с 6:3, 1:6, 6:3 срещу Белинда Бенчич. Американката, поставена под номер 4, премина през труден мач, в който загуби инициативата във втория сет, но успя да се върне в решителния.

Гоф изоставаше с 2:3 в третия сет, но направи два ключови пробива и затвори срещата след два часа и 15 минути игра. В полуфиналите тя ще се изправи срещу Каролина Мухова, която елиминира Виктория Мбоко след 7:5, 7:6 (5) в оспорван двубой.

