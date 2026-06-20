Турция не прощава на националния отбор след краха на Мондиала

Турция не прости на националния си отбор ранното отпадане от Световното първенство. След загубите с 0:2 от Австралия и 0:1 от Парагвай медиите и бившите футболни фигури в страната превърнаха провала в публичен съд над селекционера Винченцо Монтела и звездите на тима.

Най-болезненото число е 62 - толкова удара отправиха турците в двата си мача, без да вкарат нито един гол. Поражението от Парагвай дойде срещу съперник, останал с човек по-малко още преди почивката, а това е рекорд по брой удари без попадение в рамките на два мача на световни финали от 1966 година насам.

„Фотомач“: Истинска катастрофа

Турските медии не потърсиха меки думи след второто поражение. Вестник „Фотомач“ излезе с оценката „Истинска катастрофа“ и я съпроводи със снимка на разплаканите футболисти след края на мача.

Кадърът казваше почти всичко. Отборът, който пристигна на Мондиал 2026 с високи очаквания след четвъртфинала на Евро 2024, си тръгва без точка и без гол. Амбицията за силен турнир се превърна в тежко разочарование още преди последния мач в групата.

Това направи реакцията в Турция още по-остра. Провалът не беше приет като лош ден, а като срив на поколение, от което се очакваше много повече.

„Фанатик“ насочи стрелите към Монтела

Другият голям турски спортен вестник - „Фанатик“, постави фокуса върху Винченцо Монтела. Италианецът беше уважаван след класирането на Турция за четвъртфиналите на Евро 2024, но след мондиалския провал вече е обвиняван в тактически грешки и лоши решения.

Бившият селекционер Сенол Гюнеш също посочи Монтела като отговорен. „Когато дойдохме тук, нашите надежди бяха големи, целите ни амбициозни. На хартия бяхме готови да се класираме на четвъртфиналите. Футболът е спорт на резултати и когато няма такива, се анализира ситуацията и се взима решение. Монтела е отговорен“, заяви той.

Гюнеш подчерта, че не става дума за разчистване на сметки или за лов на виновници. Според него най-важното е да се намери решение чрез нови идеи, защото настоящото ниво не е достатъчно. Това е тежка присъда не само за треньора, но и за групата играчи, която трябваше да носи новата турска надежда.

TRT Spor чу най-острата атака

По TRT Spor бившият национал Илкер Якчиоглу отиде още по-далеч. Той заяви, че Монтела сам е изкопал собствения си гроб и че мачът срещу Парагвай е бил финал за Турция.

„Имам да кажа много неща, но ще се въздържа. Срещу Парагвай беше финал. Играчите показаха, че критиките след първия мач са били оправдани. Необяснимо е, Монтела сам се простреля в крака“, каза Якчиоглу.

Думите му отразиха гнева след най-болезнения детайл в мача. Парагвай поведе още в първата минута чрез Матиас Галарса, после остана с 10 души след червен картон на Мигел Алмирон, но въпреки това издържа турския натиск и спечели с 1:0. Ройтерс описа успеха като драматична победа на отбор, който се е защитавал с изключителна воля след ранния гол.

Кахведжъ обвини звездите

Бившият нападател Нихат Кахведжъ насочи критиките не само към Монтела, а и към големите имена на терена - Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу и Керем Актюркоглу. Според него точно тези играчи е трябвало да поемат отговорност, но не са го направили.

„Тези, които трябваше да поемат отговорност, не го направиха. Играчите, които трябваше да вкарат, не бяха на висота. Ние направихме един милион подавания и опитахме 500 хиляди шута, но не вкарахме“, каза Кахведжъ.

Най-болезнената му фраза беше за ранното сбогуване с турнира: „Отпадаме на 20 юни на турнир, който продължава до 19 юли. Тежко е. Смените на Монтела също бяха разочарования. Аз съм тъжен и бесен едновременно.“

Чакър: Развалихте празника на 85 милиона души

В хора на критиците се включи и известният бивш съдия Ахмет Чакър. Неговата реакция беше най-емоционална и най-безпощадна към селекционера.

„Ще изпратя Монтела да си ходи с първия самолет. Това е сериозна травма за нас. Това ме нервира и отвращава. Вие развалихте празника на 85 милиона души“, заяви Чакър.

Така спортният провал се превърна в национална рана. Турция не просто загуби два мача, а пропиля очакване, което беше трупано след доброто представяне на европейското първенство и завръщането на световната сцена след дълго отсъствие.

Провал с много удари и никакъв отговор

Турция може да се оправдае с липса на късмет, но статистиката прави оправданието слабо. 62 удара в два мача без гол не говорят само за малшанс, а за тежък проблем в последното решение, спокойствието пред вратата и отговорността на лидерите.

Арда Гюлер вече се извини на турския народ след отпадането, а Ройтерс отбеляза, че играчите са били в сълзи след края на мача с Парагвай. Но сълзите едва ли ще намалят натиска върху Монтела. В Турция вече започна по-тежкият мач - този за обяснението защо един талантлив отбор си тръгна от Мондиал 2026 толкова рано, толкова беззъбо и толкова болезнено.

Този провал ще тежи дълго, защото не беше загуба на отбор без потенциал. Турция имаше имена, удари, натиск и числено предимство срещу Парагвай, но нямаше гол. А във футбола точно това превръща статистиката от доказателство за старание в обвинителен акт.

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