Победно завръщане за Еспаньол в испанската Ла Лига

Еспаньол записа ценна победа с 2:1 срещу Севиля в двубой от 13-ия кръг на Ла Лига и сложи край на серията си от две поредни загуби. Успехът изкачи каталунците до шестата позиция с 21 точки, колкото има и петият Бетис.

Севиля продължава да изпитва сериозни трудности през сезона. Поражението в Барселона беше четвърто в последните пет шампионатни мача и остави андалусийците на 11-о място с 16 точки.

Пробивът в срещата дойде в началото на второто полувреме, когато Пере Мия откри резултата за домакините в 48-ата минута. Еспаньол удържа аванса си до 84-ата минута, когато резервата Роберто Фернандес Хаен покачи на 2:1 и на практика реши изхода от мача.

Две минути по-късно Маркао върна едно попадение за Севиля, но реакцията дойде твърде късно и гостите напуснаха терена с поредно разочарование в един сезон, който засега изглежда все по-проблемен за тях.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 13-ия кръг в Ла Лига:

Еспаньол - Севиля - 2:1

От неделя:

Бетис - Жирона - 1:1

Овиедо - Райо Валекано - 0:0

Хетафе - Атлетико Мадрид - 0:1

Елче - Реал Мадрид - 2:2

От събота:

Осасуна - Реал Сосиедад - 1:3

Алавес - Селта - 0:1

Барселона - Атлетик Билбао - 4:0

Виляреал - Майорка - 2:1

От петък:

Валенсия - Леванте - 1:0

Реал (Мадрид) е начело във временното класиране с 32 точки, с 1 пред Барселона, който има 31. Трети е Виляреал с 29, следва Атлетико Мадрид с 28, Бетис и Еспаньол по 21 и други.

