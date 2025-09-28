Спорт

Пече се бомбастичен трансфер за милиони в Лудогорец

Гранд от Белгия е хвърлил око на звезда на "орлите"

28 сеп 25 | 12:37
Един от грандовете в Белгия - Андерлехт, проявява сериозен интерес към нападателя на Лудогорец Ерик Биле. 

Според Africafoot.com, цитиран от "Мач Телеграф", ръководството на клуба е планирало мащабно освежаване през този сезон и играчът на "орлите" е привлякъл вниманието им. 

Играчът от Кот Д"Ивоар е само на 20 години и може да са развива още, смятат "виолетовите". Лично спортният  директор Том Борже е настоявал за неговото привличане и потърсил контакт с "орлите".

Африканците дори твърдят, че той е депозирал първоначална оферта от 3 млн. евро за Биле, който дойде в България от Жилина.

 

