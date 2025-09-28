Пече се бомбастичен трансфер за милиони в Лудогорец

Един от грандовете в Белгия - Андерлехт, проявява сериозен интерес към нападателя на Лудогорец Ерик Биле.

Според Africafoot.com, цитиран от "Мач Телеграф", ръководството на клуба е планирало мащабно освежаване през този сезон и играчът на "орлите" е привлякъл вниманието им.

Играчът от Кот Д"Ивоар е само на 20 години и може да са развива още, смятат "виолетовите". Лично спортният директор Том Борже е настоявал за неговото привличане и потърсил контакт с "орлите".

Африканците дори твърдят, че той е депозирал първоначална оферта от 3 млн. евро за Биле, който дойде в България от Жилина.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com