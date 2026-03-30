Огромно признание за звезда на Левски

Крилото на България Марин Петков стана играч №1 на FIFA Series 2026. Юношата на Левски донесе купата на "лъвовете" с гол от дузпа на финала срещу домакините от Индонезия.

Крилото вкара и два гола срещу Соломоновите острови (10:2) и така с три попадения успя да впечатли организаторите, за да бъде отличен с приза MVP. След края на финала и малко преди церемонията по награждаването Петков получи наградата си.

