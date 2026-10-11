Спорт

Огромна легенда се предложи на България

Роберт Просинечки е бил у нас

Огромна легенда се предложи на България
Снимка: БТА
11 окт 26 | 12:34
186
Григор Атанасов

Медиите в Хърватия гръмнаха, че легендата Роберт Просинечки също е сред вариантите за нов треньор на България. Те твърдят, че европейският шампион с Цървена звезда дори е бил на интервю у нас. Хърватинът е бил забелязан от фенове, които са го разпознали. Той е бил в компанията на родни футболисти и треньори в елитен ресторант.

„Президентът на федерацията Георги Иванов се е свързал с Просинечки след поражението на България в Исландия и го е поканил на разговори в София. Решението обаче все още не е взето. Няколко кандидати са в надпреварата и ръководителите на федерацията искат внимателно да преценят всички опции. Освен Просинечки, потенциалните наследници на Александър Димитров включват бившия албански треньор Силвиньо“, пишат популярния хърватски „24 сата“.

Според сигурна информация на „Мач Телеграф“ Просинечки наистина е бил в България и се е предложил да е треньор на националния ни отбор, но е бил отрязан от БФC. Хърватинът поне е седнал на една маса с Ратко Достанич.

Тагове:
Автор Григор Атанасов

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай