Огромна легенда се предложи на България

Медиите в Хърватия гръмнаха, че легендата Роберт Просинечки също е сред вариантите за нов треньор на България. Те твърдят, че европейският шампион с Цървена звезда дори е бил на интервю у нас. Хърватинът е бил забелязан от фенове, които са го разпознали. Той е бил в компанията на родни футболисти и треньори в елитен ресторант.

„Президентът на федерацията Георги Иванов се е свързал с Просинечки след поражението на България в Исландия и го е поканил на разговори в София. Решението обаче все още не е взето. Няколко кандидати са в надпреварата и ръководителите на федерацията искат внимателно да преценят всички опции. Освен Просинечки, потенциалните наследници на Александър Димитров включват бившия албански треньор Силвиньо“, пишат популярния хърватски „24 сата“.

Според сигурна информация на „Мач Телеграф“ Просинечки наистина е бил в България и се е предложил да е треньор на националния ни отбор, но е бил отрязан от БФC. Хърватинът поне е седнал на една маса с Ратко Достанич.