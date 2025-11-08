Обрат в най-острия мач в Германия, сблъсъците предстоят

Вердер Бремен направи обрат, за да победи Волфсбург с 2:1 в първата среща от десетия кръг на германската Бундеслига.

Матиас Сванберг откри резултата за "вълците" в 28-ата минута, като те имаха преднина на почивката.

Вердер направи късен обрат, като Йенс Стаге изравни за домакините едва в 83-ата минута, а в четвъртата минута на добавеното време Самуел Мбангула донесе трите точки на тима от Бремен.

Това бе четвърта победа за Вердер през сезона и благодарение на успеха, тимът се изкачи на седмото място в класирането с 15 точки. Волфсбург е на 12-а позиция с 8 точки.

Мачове от десетия кръг на футболното първенство на Германия:

Вердер Бремен - Волфсбуг - 2:1

Днес:

Байер Леверкузен - Хайденхайм

Хамбургер ШФ - Борусия Дортмунд

Хофенхайм - РБ Лайпциг

Унион Берлин - Байерн Мюнхен

Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн

Утре:

Фрайбург - Санкт Паули

Щутгарт - Аугсбург

Айнтрахт Франкфурт - Майнц

В класирането води Байерн с 27 точки пред РБ Лайпгиц с 22, Борусия Дортмунд е с 20, Щутгарт - с 18.

