Обрат в най-острия мач в Германия, сблъсъците предстоят

Вердер Бремен направи обрат, за да победи Волфсбург с 2:1 в първата среща от десетия кръг на германската Бундеслига.
Матиас Сванберг откри резултата за "вълците" в 28-ата минута, като те имаха преднина на почивката.
Вердер направи късен обрат, като Йенс Стаге изравни за домакините едва в 83-ата минута, а в четвъртата минута на добавеното време Самуел Мбангула донесе трите точки на тима от Бремен.
Това бе четвърта победа за Вердер през сезона и благодарение на успеха, тимът се изкачи на седмото място в класирането с 15 точки. Волфсбург е на 12-а позиция с 8 точки.
Мачове от десетия кръг на футболното първенство на Германия:
Вердер Бремен - Волфсбуг - 2:1
Днес:
Байер Леверкузен - Хайденхайм
Хамбургер ШФ - Борусия Дортмунд
Хофенхайм - РБ Лайпциг
Унион Берлин - Байерн Мюнхен
Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн
Утре:
Фрайбург - Санкт Паули
Щутгарт - Аугсбург
Айнтрахт Франкфурт - Майнц
В класирането води Байерн с 27 точки пред РБ Лайпгиц с 22, Борусия Дортмунд е с 20, Щутгарт - с 18.
