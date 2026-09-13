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Бербатов желан и от "Вердер"

Бербатов желан и от "Вердер"

Спекулациите около бъдещето на Димитър Бербатов продължават с пълна сила. Авторитетният немски вестник "Билд" излезе с информация, че нападателят е на...

29 юли | 14:15
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