Обрат в най-острия мач в Германия, сблъсъците предстоят
В класирането води Байерн с 27 точки пред РБ Лайпгиц с 22
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В класирането води Байерн с 27 точки пред РБ Лайпгиц с 22
"Бременските музиканти" спечели с 4:2 в първия мач от Бундеслигата
Спекулациите около бъдещето на Димитър Бербатов продължават с пълна сила. Авторитетният немски вестник "Билд" излезе с информация, че нападателят е на...
От Лудогорец са оценили на 2.5 млн. евро звездата си Роман Безяк, пишат германските медии във връзка с интереса към него от местния гранд Вердер Бреме...
Бремен. Вердер Бремен победи с 1:0 Фулъм в контролата между двата тима, която се проведе вчера в Германия. Това обаче е най-малкото, с което лондончан...
Бремен. Димитър Бербатов бе титуляр за Фулъм при загубата с 0:1 от Вердер Бремен на "Везер Щадион". Българинът остана на терена до 72-ата минута, но т...