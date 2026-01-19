Нов треньор в ЦСКА

ЦСКА ще има нов треньор на вратарите. Това е Христо Бахтарлиев, който доскоро работеше в Беласица Петрич.

Той се раздели с клуба след напускането на собственика Герасим Заков през октомври. Бахтарлиев е от Петрич, но е юноша и бивш вратар на ЦСКА. Той е печелил шампионата на България два пъти с екипа на "червените". За тях обаче няма записан официален мач, като е пазил в три контроли.

"Пътят понякога прави кръг.

Днес този кръг ме връща там, където вече част от живота ми е минал...в ЦСКА София — място, което ме е изградило и което никога не е напускало мислите ми.

Завръщането ми тук е осъзнат избор и сбъдната мечта, за която съм чакал дълго и съм работил целенасочено.

Приемам тази отговорност с уважение към емблемата и с ясното разбиране, че доверието се доказва всеки ден - с работа и дисциплина!

Не начало. Завръщане.

Отговорност. Отдаденост.

Само ЦСКА", написа Бахтарлиев.

