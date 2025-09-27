Минути преди полуфиналния мач. Любомир Ганев с горещ коментар

Вълнението е голямо, но момчетата са концентрирани. Това заяви Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, в ефира на Нова, малко преди националният отбор да изиграе полуфиналния си мач на Световното първенство.

Треньорът постоянно им напомня да мислят не за това, което вече е постигнато, а за всяка следваща топка“, подчерта Ганев.

Той разкри, че е говорил с играчите само след победата над САЩ, за да не ги разсейва от подготовката. „Концентрацията в отбора е на максимално ниво. Щабът е свършил отлична работа – технически и тактически са готови. Остава само да излязат и да покажат играта, която тренират“, заяви президентът на федерацията.

Според Ганев младостта на тима е по-скоро предимство. „Чехите не бива да бъдат подценявани, защото щом са стигнали до този етап, значи имат качества. Но нашата най-голяма сила е колективът – тези момчета са заедно, защото вярват, че могат да побеждават“, каза той.

