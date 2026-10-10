Меси или Марадона. Скандален аржентинец даде отговора

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне отдаде заслуженото на Лионел Меси след оттеглянето му от националния отбор на Аржентина. Аржентинският специалист похвали своя сънародник за характера, постоянството и огромното влияние, което е оказал върху футбола в родината си.

На пресконференцията преди гостуването на Депортиво Алавес в Ла Лига Симеоне получи любопитен въпрос – кого би избрал за един решаващ финал, ако трябва да посочи само един измежду Меси и Диего Марадона.

Наставникът на „дюшекчиите“ обаче категорично отказа да противопоставя двете легенди.

„Няма да участвам в тази игра и да избирам единия пред другия. Имах възможността да играя заедно с Марадона, но нямах шанса да бъда съотборник с Меси“, заяви Симеоне.

Той подчерта, че приносът на Меси към Аржентина далеч надхвърля спечелените трофеи и индивидуалните му постижения.

Според Симеоне едно от най-важните неща, на които нападателят е научил аржентинците, е никога да не се отказват, дори когато резултатите не са в тяхна полза.

Меси сложи край на международната си кариера след победата с 3:0 над Бенин, приключвайки с 126 гола в 208 мача за националния отбор. С екипа на „гаучосите“ той спечели световната титла през 2022 година и два пъти триумфира в Копа Америка.

Симеоне коментира и предстоящото гостуване на Алавес, като предупреди футболистите си, че ги очаква труден двубой.

Треньорът на Атлетико обърна специално внимание на добрата организация в защита на съперника, която според него ще затрудни сериозно мадридчани.

Самият Симеоне остана в историята със скандалното изгонване на Дейвид Бекъм на Мондиал 1998, в което той беше основният провокатор.