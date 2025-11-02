Мбапе трупа нови успехи за блестяща победа на Реал Мадрид

Звездата Килиан Мбапе се разписа два пъти и Реал Мадрид записа лесна победа с 4:0 срещу Валенсия в мач от 11-ия кръг на испанското първенство по футбол. Така столичани спечелиха 30-ата си точка в Ла Лига и поведоха със седем на втория Виляреал, както и с осем на вечния враг Барселона.

Реал Мадрид изкова 13-ата си победа от 14 мача през новия сезон още през първото полувреме. Мбапе бе точен на два пъти в началния половин час на двубоя, като първо вкара от дузпа за игра с ръка на Сесар Тарега и после от воле от близко разстояние.

В 44-ата минута, секунди след спасяване на Хулен Ахиресабала срещу Винисус от нова дузпа, Джуд Белингам вкара за 3:0. Алваро Карерас пък довърши през второто полувреме разгрома срещу отбора на Валенсия, който допусна второ поредно поражение и остана в зоната на изпадащите с девет точки.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на Ла Лига:

Реал Мадрид - Валенсия - 4:0

Виляреал - Райо Валекано - 4:0

Атлетико Мадрид - Севиля - 3:0

Реал Сосиедад - Атлетик Билбао - 3:2

Днес:

Леванте - Селта Виго

Алавес - Еспаньол

Барселона - Елче

Бетис - Майорка

В понеделник:

Реал Овиедо - Осасуна

От петък:

Хетафе - Жирона - 2:1

Реал Мадрид води в класирането с 30 точки, следван от Виляреал с 23.

