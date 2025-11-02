Мбапе трупа нови успехи за блестяща победа на Реал Мадрид

Звездата Килиан Мбапе се разписа два пъти и Реал Мадрид записа лесна победа с 4:0 срещу Валенсия в мач от 11-ия кръг на испанското първенство по футбол. Така столичани спечелиха 30-ата си точка в Ла Лига и поведоха със седем на втория Виляреал, както и с осем на вечния враг Барселона.
Реал Мадрид изкова 13-ата си победа от 14 мача през новия сезон още през първото полувреме. Мбапе бе точен на два пъти в началния половин час на двубоя, като първо вкара от дузпа за игра с ръка на Сесар Тарега и после от воле от близко разстояние.
В 44-ата минута, секунди след спасяване на Хулен Ахиресабала срещу Винисус от нова дузпа, Джуд Белингам вкара за 3:0. Алваро Карерас пък довърши през второто полувреме разгрома срещу отбора на Валенсия, който допусна второ поредно поражение и остана в зоната на изпадащите с девет точки.
Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на Ла Лига:
Реал Мадрид - Валенсия - 4:0
Виляреал - Райо Валекано - 4:0
Атлетико Мадрид - Севиля - 3:0
Реал Сосиедад - Атлетик Билбао - 3:2
Днес:
Леванте - Селта Виго
Алавес - Еспаньол
Барселона - Елче
Бетис - Майорка
В понеделник:
Реал Овиедо - Осасуна
От петък:
Хетафе - Жирона - 2:1
Реал Мадрид води в класирането с 30 точки, следван от Виляреал с 23.
