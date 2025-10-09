Левски пред трансферен удар

Шефът на Левски Наско Сираков е взел категорично решение да усили атаката на Левски още през зимната пауза на първенството.

На "Герена" са в преследване на златен дубъл този сезон. И докато турнирът за Купата на България е на много ранен етап, то представянето на сините и първото място в класирането на Първа лига са повод на „Герена“ да потърсят солидно подкрепление в офанзивен план.

Конкретната цел е нападателят на Жил Висенте – Пабло, твърди „Тема Спорт”. Футболистът е набелязан още през лятото, когато все още не бе ясно дали Рупанов ще остане на „Герена“ и също дали Мустафа Сангаре ще бъде трансфериран.

Междувременно Левски влезе в преговори с Андре Кловис от втородивизионния португалски Академико Визеу. Сините предложиха 800 хиляди евро за играча, но офертата бе отхвърлена, тъй като този нападател бе поискан и от Карабах, но в крайна сметка си остана в настоящия отбор.

21-годишният Пабло Фелипе Перейра де Жесус е роден в Брага в семейството на бившия бразилски играч на Порто и Брага – Пена. Притежава португалски и бразилски паспорт. Нападателят се присъединява към младежкия тим на Фамаликао на 15-годишна възраст след кратък престой в родината на баща си във Флуминензе. Следват совалки с Пасош Ферейра и по-късно между Жил Висенте и Фамаликао. Настоящият му контракт е чак до 2029 година, а според футболните платформи пазарната му стойност е 1.5 милиона евро.

Левски обаче се надява, че може да сключи сделка на половината от тази стойност. Силен коз е анонсът от „Герена“, че сумата може да бъде платена наведнъж. Евентуалният договор ще включва и запазване на поне 15 процента от следващ трансфер на играча.

От Жил Висенте са дали принципно съгласие за отваряне на втора глава от преговорите, когато наближи зимната сесия на трансферния прозорец. От „Герена“ обаче вероятно не са много радостни от общо взето титулярния статут на Пабло, както и отбелязаните 6 гола от него от началото на сезона, които биха могли да повишат цената му и да накарат други клубове също да се включат в битката за неговия подпис. Нападателят рядко изкарва цял мач този сезон и агентите му не са особено доволни от този факт. В случая треньорът Сезар Пейшото е на силната позиция, защото Жил Висенте се намира на четвърто място в класирането и едва ли може да бъде сменен скоро.

Все пак към момента от Левски смятат, че имат добра изходна позиция за успешни преговори през зимата. Дотогава обаче от „Герена“ трябва да отговорят положително на офертата на Есперанс за Мустафа Сангаре. Клубът от Тунис направи неуспешен опит да купи нападателя на сините в края на лятото, като според африкански медии предложената сума е била 1.5 млн. евро. Математиката показва, че Пабло трябва да бъде привлечен за половината от тази сума. Реалните шансове за шампионска титла могат да принудят Левски да вдигне още предлаганите пари на Жил Висенте. Треньорът Хулио Веласкес е сложил на масата като изискване за успешна пролет нов по-класен нападател, с когото сините да се държат на върха в класирането максимално дълго. Испанският треньор настоява новата деветка да бъде на разположение на щаба още от първия ден на зимната подготовка.

Към този момент сините нямат друг вариант, като за план Б продължават да следят ситуацията и с Андре Кловис, а като цяло е ясно, че новият нападател на Левски трябва да дойде от Португалия. На „Герена“ имат свободни ресурси за трансфери и спонсорът също е запознат с плановете на клуба. Детайлен анализ на ситуацията в съблекалнята е показал, че на този етап не са необходими други попълнения, тъй като Веласкес разполага с възможно най-дългата скамейка, каквато Левски не е имал през последните години. Тук става въпрос не просто за количество, а за равностойни играчи на всеки пост. Като единствената пробойна в това отношение е постът на централния нападател. Ако планът за продажбата на Сангаре и привличането на Пабло сработи, то в тима ще остане и Боби Рупанов, който явно не успява да впечатли достатъчно спортно-техническия щаб на отбора.

