Левски взе ключово решение за Веласкес

Наско Сираков ще стартира преговори с Хулио Весаскес за удължаване на договорните му взаимоотношения с Левски. Това ще стане в началото на зимната пауза на първенството ни.

В момента на "Герена" работят по условията на контракта на специалиста, който най-вероятно ще бъде с подобрени условия, пише "Мач Телеграф".

Надеждите са, че ще се стигне до подпис без проблем и Веласкес ще остане в Левски поне през следващия сезон. Самият треньор е дал индикации, че иска да продължи работата си, но зависи от това дали отборът ще се класира за европейските турнири.

Това, всъщност, зависи и от самия треньор. Ако не се случи, ще го приеме като личен провал и сам ще си тръгне през лятото. Засега Дон Хулио не е поставял никакви условия, още по-малко финансови. Единственото му изискване е да се водят преговори по време на сезона, а не след неговия край.

Веласкес дойде на "Герена" в началото на януари миналата година със сериозна визитка, въпреки крехката си възраст за треньор - бил е начело на Реал Сарагоса, Фортуна Ситард, Алавеш, Маритимо, Витория Сетубал, Удинезе, Алкоркорн, Беленензес, Бетис, Мурсия и Виляреал.

Единствено в Левски обаче Веласкес за първи път в кариерата си води отбор в европейските турнири. И през този сезон "сините" ще се класират за Европа, освен ако не направят някоя чутовна глупост. Именно заради евромачовете Веласкес ще остане на "Герена".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com