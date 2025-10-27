Ландо Норис покори Мексико и оглави шампионата във Формула 1

Британецът Ландо Норис спечели състезанието за Гран При на Мексико във Формула 1 и оглави генералното класиране в Световния шампионат. Пилотът на „Макларън“ стартира от полпозишън и не изпусна лидерството от втората обиколка до финала, записвайки най-убедителната победа в кариерата си.

Доминираща победа и нов лидер

Норис приключи надпреварата с време 1:37:58.574 часа и с аванс от 33.324 секунди пред Шарл Льоклер от „Ферари“. Трети завърши Макс Верстапен, който не успя да се възползва от стратегията си с меки гуми и остана на 31 секунди зад победителя. Триумфът на Норис му донесе шеста победа за сезона и първа на пистата „Ерманос Родригес“, както и минимална преднина в шампионата – само точка пред съотборника му Оскар Пиастри.

Младите таланти впечатляват

Изненадата на състезанието беше 20-годишният Оливър Беърман от „Хаас“, който завърши четвърти след блестяща защита срещу атаките на Пиастри. Петото място остана за австралиеца, а шести се класира Кими Антонели от „Мерцедес“. Сред фаворитите Люис Хамилтън получи наказание от 10 секунди за нарушение в 4-ти завой и не успя да се намеси в битката за подиума.

Обратите по трасето

Решаващият момент дойде още в първите обиколки, когато сблъсък между Льоклер и Верстапен в шикана позволи на Норис да поведе и да изгради преднина. В средата на състезанието Льоклер загуби темпо след грешка при избора на гуми, докато Верстапен намали разликата, но виртуалната кола за сигурност в последната обиколка го лиши от шанс за атака. За Норис това бе почти перфектен уикенд, в който основните му конкуренти останаха зад него.

Класиране и следващи стартове

В генералното подреждане Норис има 357 точки, Пиастри – 356, а Верстапен – 321. Следват Джордж Ръсел с 258, Шарл Льоклер с 210 и Люис Хамилтън със 146 точки. При конструкторите „Макларън“ води убедително с 713 точки пред „Ферари“ (356) и „Мерцедес“ (355). Следващите състезания са в Бразилия на 9 ноември, Лас Вегас на 22 ноември и Катар на 30 ноември, преди сезонът да завърши в Абу Даби.

