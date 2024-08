Ламин Ямал проговори за баща си. Бере душа в болница

Ламин Ямал проговори за състоянието на баща си.

Мунир Насрауи, бащата на футболната звезда на Барселона Ламин Ямал, е в "сериозно, но стабилно състояние", след като беше намушкан с нож късно в сряда на паркинг в испанския град Матаро, съобщи телевизия ТVE.

От регионалната полиция Mossos d'Esquadra потвърдиха съобщението и съобщиха пред "Ройтерс", че трима души са арестувани за опит за убийство. Насрауи е бил прободен три пъти с хладното оръжие - два пъти в корема и веднъж в гърдите. Веднага след инцидента Насрауи е приет в интензивното отделение на болница в Бадалона - град, който се намира на север от Барселона и очакванията са да остане там през следващите часове докато състоянието му позволи да бъде транспортиран.

Бащата вече е в съзнание и изпрати послание чрез социалните мрежи. Също така става ясно, че няма опасност за живота му, както съобщи самият Мунир Насруи в своя акаунт в Instagram: "Благодаря на всички за пожеланията да оздравея. Сега съм по-добре. Голяма прегръдка за всички".

Самият Ямал около 15:00 часа българско време посети баща си в болницата, въпреки съветите на много хора от клуба Барселона, че не е подходящо да го прави поради засиления медиен интерес. Той обаче пристигна с джип, шофиран от възрастен мъж, а испанската футболна сензация седеше на дясната седалка.

Телевизията TVE също така съобщи, в четвъртък регионалната полиция е арестувала четвърти човек, чиято степен на участие в инцидента не е ясна. Полицията разследва предишна кавга като причина за инцидента. В сряда в социалните медии бяха публикувани няколко видеоклипа, на които се вижда как Насрауи се кара с няколко души в квартал Рокафонда и как полицията се намесва. Испанските медии обаче не се ангажират с потвърждение на достоверността им.

